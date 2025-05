Opmerkelijke versterking voor ploeg van Lotte Kopecky: "Een droomtransfer"

Team SD Worx-Protime versterkt zich met Lisa van Belle. De pisterenster komt over van het Belgische Team Velopro-Alphamotorhomes.

De Nederlandse Lisa van Belle versterkt per direct SD Worx-Protime, de ploeg van Lotte Kopecky. En daar is een goede reden voor.

“De keuze om er een renster bij te nemen komt doordat we regelmatig krap zaten in onze bezettingen. Dat komt mede doordat Chantal Van den Broek-Blaak is gestopt vanwege haar zwangerschap”, zegt sportief directeur Danny Stam.

Van Belle, amper 21 jaar oud, maakt vooral furore als baanwielrenster. Ze heeft nog de nodige stappen te zetten op de weg.

“Ik heb haar regelmatig op de wielerpiste bezig gezien. Daar valt het potentieel van een goede wielrenster op. Ze is een teamplayer, maar ook een echte winnaar. Ik denk dat ze op de weg nog veel sterker kan worden. We hebben vertrouwen dat ze kan doorgroeien tot een goede renster op de weg", gaat Stam verder.

Hij is dan ook in zijn nopjes met de transfer. “Dit is een droomtransfer”, besluit hij. Ook Van Belle is blij. “Ik had niet gedacht dat ik op deze jonge leeftijd al naar het topteam van de weg zou kunnen overstappen”, vertelt ze.

Bij SD-Worx-Protime laten ze er ook geen gras over groeien. Zondag maakt Van Belle al haar debuut, in de Ronde van Spanje.