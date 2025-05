🎥 Van Aert beseft het maar al te goed en pakt uit met mooie woorden voor Van der Poel

Wout van Aert botst al zijn hele carrière op Mathieu van der Poel, in het veld en op de weg. Maar Van Aert beseft ook dat Van der Poel heel belangrijk is geweest voor zijn ontwikkeling.

Intussen zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel dertigers, maar toch strijden ze al meer dan de helft van hun leven tegen elkaar. Eerst in het veldrijden en daarna ook op de weg. Met Van der Poel die vaak aan het langste eind trok.

Van Aert kon Van der Poel enkele keren kloppen op het WK veldrijden en in de E3 Saxo in 2023. In de Tour is het dan weer heel vaak Van Aert die uitblinkt en Van der Poel die er tot nu toe nog niet veel klaar kreeg.

Van der Poel dreef Van Aert tot het uiterste

Van Aert weet wel dat Van der Poel belangrijk is geweest voor zijn carrière. In een video van Visma-Lease mogen de renners van de ploeg hun favorieten tegenstander kiezen. En Van Aert kiest ook voor Van der Poel.

"Hij heeft me echt tot de limiet gedreven", zegt Van Aert over de Nederlander. In de Giro zal Van Aert straks geen rekening moeten houden met Van der Poel, hij kiest namelijk voor enkele wedstrijden op de mountainbike.

Toch zal Van der Poel wellicht ook zijn rol spelen in de prestaties van Van Aert in de Giro. In de klassiekers moest Van Aert onder meer door Van der Poel tot het uiterste gaan om er telkens te staan in de finales.