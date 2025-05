Concurrent minder voor Van Aert: Tudor kent geen genade en laat toptransfer uit Giro-selectie

Tudor Pro Cycling kreeg opnieuw een wildcard voor de Giro, maar laat zijn toppers thuis. Julian Alaphilippe en Marc Hirschi komen allebei niet aan de start.

Van Julian Alaphilippe, die vorig jaar nog een rit won, was het al langer duidelijk dat hij de Giro niet zou rijden. De Fransman mag zich na een jaartje afwezigheid wellicht opmaken voor een zevende deelname aan de Tour.

Tudor neemt echter ook Marc Hirschi, die andere toptransfer, niet mee naar de Giro. De Zwitser zou normaal gezien debuteren in de Giro en zijn eerste grote ronde rijden sinds de Tour van 2022, maar hij komt dus niet aan de start.

Hirschi niet in Giro-selectie van Tudor

"Zijn recente prestaties in de Ardennenklassiekers hebben aangetoond dat hij op dit moment niet in vorm is om een gooi te doen naar de roze trui in de openingsweek", verklaart Tudor de keuze om Hirschi niet mee te nemen.

Een 40ste plaats in de Amstel Gold Race was het beste resultaat van Hirschi in de heuvelklassiekers. In de Waalse Pijl werd hij 49ste en in Luik-Bastenaken-Luik 45ste. Donderdag in Eschborn-Frankfurt werd Hirschi nog achtste.

"Ik ben echt teleurgesteld dat ik de Giro niet kan rijden", reageert Hirschi. "Het is een prachtige wedstrijd, een die me doet dromen en waar ik enthousiast over was om in te debuteren. Het is frustrerend om niet het niveau te halen dat we voor ogen hadden."