Ghekiere weet waarom Kopecky zich boos maakte: "Jammer dat mensen dat niet begrijpen"

Lotte Kopecky schreef op haar sociale media dat ze het bijzonder lastig had met de hoge verwachtingen die er dit voorjaar over haar waren. Landgenote Justine Ghekiere begrijpt de wereldkampioene.

"Ik had echt genoeg van alle meningen, al die hoge verwachtingen. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon niet meer goed genoeg was", schreef wereldkampioene Lotte Kopecky deze week op haar sociale media.

Justine Ghekiere begrijpt dat de wereldkampioene de voorbije weken worstelde met de hoge verwachtingen. Zeker omdat er van een renster als Kopecky ook heel veel verwacht wordt.

Ghekiere begrijpt ongenoegen van Kopecky

"Voor veel mensen ligt het voor de hand dat Lotte altijd wint, maar je verliest meer dan dat je wint, ook voor iemand met het talent van Lotte. Het is jammer dat mensen dat niet begrijpen", zegt Ghekiere bij Het Nieuwsblad.

Volgens Ghekiere wordt het elke keer enorm uitvergroot als Kopecky niet wint, terwijl ze wel gewoon haar best doet om dat wel te doen. En ze won dit voorjaar ook de Ronde van Vlaanderen.

"Voor bijna iedereen zou met zo’n zege niet enkel het seizoen maar ook de carrière geslaagd zijn", stelt Ghekiere. En voor Kopecky was het dan ook al haar derde zege in de Ronde van Vlaanderen, wat bij de vrouwen een record is.