Hoe is het met de schouder van Remco Evenepoel? Ploegleider onthult wat het vervelendste is

Remco Evenepoel staat voor een belangrijk weekend in de Ronde van Romandië. Zaterdag volgt er een aankomst bergop, zondag staat er een tijdrit op het programma.

Met een aankomst op Thyon 2000 (20,2 km aan 7,7%) zal Remco Evenepoel voor het eerst dit seizoen een beklimming van een uur voorgeschoteld krijgen. Hij spaarde zich vrijdag dan ook in de finale om straks top te zijn.

Zondag staat in Genève dan nog een tijdrit van 17,1 kilometer op het programma. Als Evenepoel op de aankomst bergop niet te veel tijd verliest, dan kan hij in de tijdrit nog een gooi doen naar de eindzege in Romandië.

Schouder nog wat vervelend voor Evenepoel

Wat misschien nog belangrijker is voor Evenepoel, is hoe zijn schouder deze week aanvoelt. Hij sprak zelf eerder van een "dood gevoel" in zijn schouder, omdat er een zenuw geraakt was bij zijn aanrijding op training deze winter.

Vooral het aannemen van de tijdritpositie gaat nog niet van harte. "Dat is nog een beetje vervelend voor Remco", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad. Ook daarom is het goed dat Evenepoel zich twee keer kon voorbereiden op een tijdrit.

"Maar echt pijn heeft hij niet meer", zei Lodewyck nog. "De meest vervelende houding voor die schouder is wanneer hij iets uit zijn achterzak moet grijpen, maar ook dat is de voorbije koersen geen probleem meer gebleken."