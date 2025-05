Terugkeer van Arnaud De Lie is dringend: Lotto zit stevig in de problemen

De voorbije twee jaar presteerde Lotto bijzonder goed en verzekerde het zich al van een plekje in de WorldTour vanaf 2026. Dit jaar draait het echter vierkant bij de Belgische ploeg.

Lotto zag deze winter onder meer Maxim Van Gils, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch vertrekken en zij hebben een groot gat achtergelaten. Zeker omdat ook Belgisch kampioen Arnaud De Lie er alweer een mislukt voorjaar heeft opzitten.

De Lie zorgde voorlopig wel voor de enige overwinning van Lotto dit seizoen. Hij won de derde etappe van de Ster van Bessèges, toen de helft van het peloton uit koers was gestapt omdat er enkele incidenten waren geweest met auto's op het parcours.

Bijzonder slecht seizoen van Lotto

Met die ene zege tot nu toe beleefde Lotto sinds 2010 geen slechtere eerste maanden van het seizoen. Toen won Philippe Gilbert wel de Amstel Gold Race, die toch hoger aangeschreven staat dan een etappe in Bessèges.

Vorig jaar eindigde het toenmalige Lotto-Dstny nog negende op de UCI-ranking, dit jaar staat de ploeg voorlopig 24ste. Straks komt Lotto ook niet aan de start in de Giro en moet het elders gaan scoren.

Want Lotto verzamelde naast de zege van De Lie ook slechts drie andere podiumplaatsen. De Lie werd derde in de derde rit in de Algarve, Menten werd derde in de Ronde van Limburg en Van Eetvelt werd derde in de slotrit in Catalonië.

De comeback van Arnaud De Lie is dringend nodig om de ploeg nog eens te laten winnen. En vooral om goede resultaten te kunnen voorleggen aan een potentiële nieuwe sponsor, die de ploeg ook nog altijd nodig heeft om zich te kunnen versterken.