Toptalent Paul Magnier (21) debuteert in de Giro, maar legt ook zijn opvallende keuze uit

Vorig jaar bezorgde Tim Merlier Soudal Quick-Step drie etappezeges in de Giro. De Europese kampioen is er dit jaar niet bij, maar rekent wel op toptalent Paul Magnier.

Geen Remco Evenepoel of Tim Merlier in de Giro bij Soudal Quick-Step, maar wel Mikel Landa en Paul Magnier. De jonge Fransman moet in de sprint onder meer de strijd aangaan met Kaden Groves, Olav Kooij en Mads Pedersen.

Magnier maakte dit voorjaar al indruk met een etappezege in de Ster van Bessèges en een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. De jonge Fransman kreeg begin april ook een contractverlenging tot eind 2027.

Magnier is klaar voor debuut in de Giro

Volgende week vrijdag staat Magnier voor het eerst aan de start van een grote ronde, in de Giro liggen ook heel wat kansen voor hem. De 21-jarige Fransman bereidde zich wel op een aparte manier voor.

"Ik ben niet op hoogte gegaan, want ik vind dat we in de winter en ter voorbereiding op de klassiekers al meer dan genoeg op stage zijn geweest. Ik wilde dus thuis trainen, ook omdat mentaal herstel heel belangrijk is", zegt Magnier bij In de Leiderstrui. "En ik denk dat dat zeker de goede keuze is geweest."

Vorig jaar reed Magnier nog de Giro Nxt Gen, waar hij een dag het roze droeg en ook de puntentrui won. Dat laatste is dit jaar nog niet het doel. "Of ik de Giro uitrij, weten we nog niet. Dat hangt ook voor een deel af van de omstandigheden, want de laatste week is natuurlijk heel zwaar."