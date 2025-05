🎥 De Cauwer stevig onder de indruk van Pogacar: "Zie dat Vingegaard niet doen"

Overwinningen in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En ook een derde plaats in Milaan-Sanremo, een tweede plaats in Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.

Tadej Pogacar deed het uitstekend dit voorjaar. De wereldkampioen nam een weekje rust, maar is ondertussen al aan zijn voorbereiding op de Tour begonnen. De wereldkampioen deelde op zijn sociale media een video van hem in de Sierra Nevada.

Pogacar amuseert zich kostelijk en pakte ook uit met een stevige wheelie. Ook José De Cauwer was onder de indruk. "Een hand of twee handen, echt... Ik zie het Vingegaard eerlijk gezegd niet doen", zei hij bij VRT1.

"En misschien is dat wel een reden dat Pogacar zich in dat peloton iets comfortabeler voelt. Niet dat je een wheelie moet kunnen trekken, maar het zegt toch wel iets over zijn stuurmanskunsten", stelde De Cauwer nog.

In de Dauphiné (9 tot 15 juni) strijden Vingegaard en Pogacar een eerste keer tegen elkaar dit jaar. In de Tour (5 tot 27 juli) gaan de twee voor het vijfde jaar op rij de strijd aan met elkaar om de eindzege.

🇸🇮 Tadej Pogačar out and about yesterday...😂



I certainly wouldn't try this wheelie challenge as I would end up in A&E.😅 What is the longest wheelie you have ever done?😜



📹 Instagram: 🇸🇮 Tadej Pogačar pic.twitter.com/MI4hFrlf1c