Demi Vollering kreeg opvallende reacties op openheid over haar menstruatie

Demi Vollering sprak na Luik-Bastenaken-Luik openlijk over het feit dat ze last had van haar menstruatie. De Nederlandse kreeg daar wel opvallende reacties op.

"Ik heb flink afgezien onderweg. Mijn vrouwelijke hormonen werkten echt niet mee", zei Demi Vollering na Luik-Bastenaken-Luik. Op haar sociale media ging Vollering deze week nog dieper in op het onderwerp en het taboe die er nog over is. Vollering wilde het taboe-onderwerp gewoon eens ter sprake brengen, maar kreeg ook andere reacties. "Het grappige is dat ik allerlei berichten kreeg voor hulp", zegt Vollering bij Het Nieuwsblad. Vollering wil onderwerp bespreekbaar maken Onder meer mensen die zeiden wat Vollering eens moest proberen of waar ze terecht kwamen. Of suggesties over medicatie en hormonen om haar menstruatie als het ware uit te vlakken. Al ziet Vollering het juist als een natuurlijk proces. "Ik ben helemaal niet op zoek naar een oplossing, maar maak het alleen bespreekbaar. Dat mensen begrijpen dat een vrouw tijdens zo’n cyclus niet altijd goed kan zijn", zegt de Nederlandse toprenster nog. Vollering rijdt vanaf vandaag de Vuelta, maar last van haar menstruatie ondervindt de Nederlandse niet meer. "Het is balen dat dat net op de dag van Luik-Bastenaken-Luik was, maar ik ben met een goed gevoel naar Barcelona afgereisd."