José De Cauwer kritisch voor wat Lotto met Arnaud De Lie doet na tweede mislukte voorjaar op rij

Geen Arnaud De Lie in de Famenne Ardenne Classic, de Belgische kampioen last nog altijd een pauze in na zijn mislukte voorjaar. Wat er aan de hand is met De Lie, is nog altijd niet duidelijk.

In 2023 en 2024 won Arnaud De Lie de Famenne Ardenne Classic en hij zette de koers in zijn eigen streek zo op de kaart. Als Belgisch kampioen had de organisatie ook graag De Lie aan de start gehad, maar dat gebeurde dus niet.

De Lie trok voor het tweede seizoen op rij de stekker uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem. "Hopelijk is het wel de laatste keer", stelt José De Cauwer bij Sporza op VRT1. "Het is een toptalent, maar nu al voor de tweede keer het voorjaar missen, mag toch niet gebeuren."

Gissen over wat er aan de hand is met De Lie

"Maar als je iets zegt over De Lie, dan wordt er vanuit de ploeg gezegd dat het kritiek is of negatief is. Maar aan de andere kant moet je wel iets veronderstellen of gissen. Want ze komen ook niet naar buiten met een verhaal."

"Het zou mij logisch lijken dat je als Lotto naar buiten komt met een verhaal. Hoe ver hij staat en wat ze veranderd hebben. Ze moeten niet alles zeggen, de interne keuken moet niet op tafel gegooid worden. Maar we mogen toch iets weten."

Er zijn heel veel geruchten over wat er aan de hand is met De Lie. Hij zou te veel gepamperd worden of hij zou niet kunnen aarden op stage, last van heimwee hebben en liever bij zijn koeien willen zijn. "Maar dan moet je er een streep onder trekken en stoppen met koersen", besloot De Cauwer.