Kan Evenepoel wel uitblinken in tijdrit? Wereldkampioen steekt zijn ambitie niet weg

Remco Evenepoel speelde in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië geen hoofdrol. Kan hij zondag in de afsluitende tijdrit nog iets rechtzetten?

Vrijdag spaarde Evenepoel bewust zijn krachten om in de koninginnenrit niet te veel tijd te verliezen. Dat plannetje mislukte echter, want halfweg de beklimming van 20 kilometer moest Evenepoel de rol al lossen.

"Ik ben nog maar twee maanden weer echt bezig op de fiets. Ik kan geen wonderen verrichten", zei Evenepoel achteraf bij VTM Nieuws. Net als in Luik-Bastenaken-Luik werd het duidelijk dat Evenepoel nog werk heeft voor de Tour.

Evenepoel heeft ambitie in tijdrit

Wat betekent dit nu voor de tijdrit van 17,1 kilometer van zondag, wat Evenepoel weer een pak beter moet liggen. Voor de wereldkampioen tijdrijden is een zege in zijn regenboogtrui dan ook het doel.

"Sowieso, ik denk niet dat ik in een tijdrit kan starten zonder ambitie. Ik ga gewoon proberen om de rit te winnen en dan zien wel waar ik uitkom in het klassement", zei Evenepoel nog. Maar de eindzege, die lijkt wel weg.

Evenepoel staat nu negende in het klassement op 1'41" van leider Martinez, maar Fortunato en Almeida staan ook nog op 2 en 3 seconden. Op 17,1 kilometer zal Evenepoel dat wellicht niet meer goedmaken, zeker nu hij niet in topvorm is.