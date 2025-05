Lecerf schrok dat Evenepoel zich in knechtenrol wentelde voor hem: "Dat zei ik hem"

Junior Lecerf heeft zijn vijfde plaats in de Ronde van Romandië niet kunnen veiligstellen. In de afsluitende tijdrit verloor de jonge Belg nog heel wat tijd.

Door mee te schuiven met een ontsnapping in de derde etappe stond Junior Lecerf twee dagen op de tweede plaats in het klassement van de Ronde van Romandië. Die moest hij in de koninginnenrit wel al afstaan.

Samen met Remco Evenepoel verloor Lecerf zo'n anderhalve minuut en zakte hij naar de vijfde plaats. En ook in de afsluitende tijdrit, niet de specialiteit van Lecerf, moest hij heel wat tijd toegeven op zijn concurrenten.

Lecerf eindigde uiteindelijk als 54ste in de tijdrit van 17,1 kilometer, op iets meer dan anderhalve minuut van zijn ploegmaat Remco Evenepoel. "Het was een hele zware tijdrit, maar ik ben blij met het resultaat", zei Lecerf bij Cycling Pro Net.

Lecerf dankt Evenepoel voor kopwerk

In het eindklassement eindigde Lecerf uiteindelijk als achtste en dat had hij ook te danken aan Remco Evenepoel door zijn kopwerk in de koninginnenrit. "Dat was ongelofelijk. Ik zei tegen hem dat hij gewoon zijn eigen koers moest rijden en niet naar mij moest kijken."

"Maar hij drong aan en zei dat ik zijn wiel moest nemen. Dat motiveerde me echt om door te gaan en dankzij hem deed ik het ook zo goed. Ik heb echt het gevoel dat ik een stap vooruit heb gezet dit jaar", besloot Lecerf nog.