Nieuwe Vingegaard en problemen voor Uijtdebroeks? Visma-Lease a Bike schrikt van toptalent

De piepjonge toptalent van Visma-Lease a Bike maken indruk in de Ronde van Romandië. Na een ritzege van Matthew Brennan in de sprint deed Jørgen Nordhagen het uitstekende in de koninginnenrit.

Geen Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson of Sepp Kuss in de Ronde van Romandië, maar Visma-Lease a Bike is toch niet onzichtbaar in de Ronde van Romandië. Matthew Brennan (19) won met rit één al een derde keer in de WorldTour.

Ook die andere neoprof, de 20-jarige Jørgen Nordhagen maakte indruk in Romandië. De jonge Noor eindigde zaterdag in de koninginnenrit knap achtste en kwam zo onder meer voor Remco Evenepoel over de streep.

Visma-Lease a Bike onder de indruk van Nordhagen

Ploegleider Maarten Wynants is stevig onder de indruk van de prestatie van Nordhagen. "We hadden er natuurlijk wel op gehoopt dat Jørgen een goede prestatie zou leveren, maar een achtste plek, in dit hele sterke deelnemersveld, is wel heel erg goed."

"Vooral omdat Jørgen zich de afgelopen dagen niet altijd even goed voelde. Het is echt een prestatie om trots op te zijn", stelde Wynants nog. De jonge Noor schoof ook op naar de 16de plaats in het algemene klassement.

Voor Nordhagen is dit jaar vooral een ontdekkingstocht, maar de jonge Noor toonde dus wel al zijn potentieel. Cian Uijtdebroeks moet het wellicht met lede ogen aanzien, hij sukkelt nog altijd met een blessure waardoor hij de Ronde van Romandië aan zich voorbij moest laten gaan.