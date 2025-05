Winnaar van alle grote rondes spreekt over doping: "Ze braken in mijn auto in en doorzochten mijn huis"

Het huidige wielerpeloton hoort cleaner te zijn als dat van twintig jaar geleden. Vincenzo Nibali heeft beiden nog meegemaakt. Hij kwam nu met een toch wel ontluisterend verhaal naar buiten.

Ondertussen is Vincenzo Nibali ook al eventjes gestopt met wielrennen, maar doorheen zijn carrière heeft hij wel heel wat mooie resultaten weten neer te zetten.

Cleane sport

Denk daarbij onder meer aan een eindoverwinning in de drie grote rondes. Al denkt de Italiaan dat er misschien nog wel (veel) meer had ingezeten, als de sport in zijn tijd ook al cleaner was geweest.

Zelf geeft hij aan nooit doping te hebben gebruikt, met dank aan zijn ouders. "'Mijn ouders zeiden altijd: als mensen je dwingen verkeerde keuzes te maken, kom dan terug. Bij ons kun je altijd aan het werk. Er werd veel gesproken over doping in die jaren, maar die uitspraak van m'n ouders hielp mij de juiste weg te vinden", klinkt het in de Corrière Dello Sport.

Ingebroken in auto?

De renner heeft wel heel wat meegemaakt, ook met onder meer onderzoekers. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

"Ik werd gevolgd, ze braken in bij mijn auto en controleerden mijn telefoon. Ik ben er zeker van dat ze ook mijn huis ooit zijn binnengedrongen, op zoek naar bewijs, dat er niet was", is hij duidelijk.