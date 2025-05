Yves Lampaert komt met fantastisch nieuws

Het voorjaar van Yves Lampaert was niet fabelachtig te noemen. Toch is de renner van Soudal Quicl Step een gelukkig man te noemen. En dat door heel erg goed nieuw in de privésfeer. Dat nieuws heeft hij zelf aangekondigd.

Yves Lampaert en zijn vrouw Astrid Demeulemeester zijn de trotse ouders geworden van een zoontje Lucien. Dat kondigde het koppel zelf aan op de sociale media. Het koppel had samen al een eerdere zoon (Aloïs), die ondertussen al drie jaar is. “Coucou Lucien”, luidt het bijschrift bij een vertederende foto van het gezin. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Astrid Demeulemeester (@astriddmlm) Op Instagram stromen de felicitaties binnen: veel collega-wielrenners en ook heel wat fans laten zich vol lof uit voor Lampaert. Prachtig nieuws voor Yves Lampaert en Astrid Het is zo andermaal duidelijk dat Lampaert wel degelijk een heel geliefd figuur is. Niemand die iets tegen de 'boerenzoon uit België' kan zijn, toch? We willen hem alvast veel liefde en succes wensen de komende maanden met de kleine Lucien. Lampaert kende een tegenvallend voorseizoen, maar heeft dus nu wel heel erg goed nieuws te melden. Daarmee kan hij zich mogelijk extra gaan opladen naar de grote doelen die later op het seizoen nog gaan komen, zoals de grote rondes.