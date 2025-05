Maakte Kopecky een fout met verzwijgen knieprobleem? Vanmarcke wijst naar Evenepoel en Van Aert

Lotte Kopecky won de Ronde van Vlaanderen dit voorjaar, maar beleefde een moeilijke winter met een knieblessure. Had de wereldkampioene daar transparanter over moeten zijn?

Na Luik-Bastenaken-Luik schreef Lotte Kopecky de frustraties van zich af. Ze vond dat er te hoge verwachtingen waren over haar dit voorjaar, maar bekende ook dat ze knieproblemen had tijdens de winter en haar voorbereiding.

Dat wisten we het hele voorjaar niet en Sep Vanmarcke twijfelt dan ook of Kopecky er goed aan deed om die knieproblemen achter te houden. "Want anders zit je meteen met een andere ingesteldheid naar de koersen te kijken", zegt hij bij Derailleur.

Kanttekening bij prestaties Evenepoel en Van Aert door gekende problemen

"Als ze in Milaan-Sanremo dan zesde of zevende wordt en haar niet zagen aanvallen op de Poggio, dan zou je meteen denken dat ze nog aan het opbouwen was na haar moeilijke winter. Nu dachten we het hele voorjaar dat ze iets minder was."

"Ze won wel de Ronde van Vlaanderen. Maar doordat we nu weten van dat knieprobleem, plaatst dat wel alles in perspectief. Dan haalde ze er uiteindelijk toch nog veel uit door de Ronde te winnen", stelt Vanmarcke.

"Dat Kopecky de hoge verwachtingen beu was? Die zullen er altijd zijn. Bij Van Aert na zijn zware val in de Vuelta en bij Evenepoel na zijn moeilijke winter. Maar iedereen plaatste wel meteen een kanttekening naast die verwachtingen. Dat deden we bij Kopecky niet, omdat we het niet wisten."