Patrick Lefevere onthult waarom hij Wout van Aert nooit naar Soudal Quick-Step haalde

Wout van Aert tekende onlangs een contract voor het leven bij Visma-Lease a Bike, de Nederlandse ploeg waar hij sinds 2019 voor rijdt. Al had dat ook Soudal Quick-Step kunnen zijn.

Dat Wout van Aert nooit voor een Belgische topploeg heeft gereden, blijft vreemd. Hij voelt zich duidelijk goed bij het Nederlandse Visma-Lease a Bike, maar zij durfden ook een risico nemen toen Van Aert nog onder contract lag bij de ploeg van Nick Nuyens.

Patrick Lefevere zat in 2017 al samen met Van Aert, maar botste toen op hetzelfde probleem. Omdat hij met Frank Vandenbroucke al een soortgelijk probleem had ervaren, wilde hij niet nog eens ambras met de UCI.

Van Aert was geen vrij renner

"Wij betalen jaarlijks 120.000 euro voor onze WorldTour-licentie", zegt Lefevere bij HLN. "Daar horen regels bij, strikte wetten over wanneer je een renner die onder contract ligt een voorstel mag doen, maar iedereen lapt het aan zijn laars en niemand wordt beboet."

"Waarom rijdt Wout van Aert niet bij ons? Omdat ik het reglement heb gerespecteerd. Ik heb hem gezegd: als je komt met een brief dat je vrij bent, is het goed." Maar dat was dus niet het geval.

Van Aert werd uiteindelijk veroordeeld voor contractbreuk en moest Nuyens een verbrekingsvergoeding van 662.041,31 euro betalen. Net dat proces, die uiteindelijk zo'n zeven jaar duurde, wilde Patrick Lefevere dus vermijden.