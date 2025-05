Remco Evenepoel geeft dé reden voor wisselvallig voorjaar: "Dat is het verschil"

Remco Evenepoel was niet op topniveau in Luik-Bastenaken-Luik en in de Ronde van Romandië. De olympische kampioen weet ook waarom dat dat niet het geval.

Met winst in de Brabantse Pijl en een derde plaats in de Amstel Gold Race leek Remco Evenepoel meteen op topniveau bij zijn comeback na een maandenlange revalidatie. Daarna ging het echter wat minder.

Evenepoel kwam tekort in de Waalse Pijl en werd 9de, in Luik-Bastenaken-Luik moest hij al vroeg passen en werd hij 59ste. In de Ronde van Romandië presteerde Evenepoel ook wisselvallig, maar sloot hij wel af met winst in de tijdrit.

"Over het algemeen ben ik tevreden", zei Evenepoel over zijn voorjaar bij Sporza. "Sommige dagen waren beter, andere dagen waren dan weer minder dan ik gehoopt", ging de olympische kampioen verder.

Te hoge ambities over Evenepoel

In Luik-Bastenaken-Luik werd er verwacht dat Evenepoel de strijd kon aangaan met Tadej Pogacar, maar de olympische kampioen moest al snel passen. Volgens Evenepoel waren de verwachtingen vooraf dan ook te hoog.

"Ik was bij mijn eerste wedstrijd misschien al meteen té goed en daardoor zijn er onrealistische ambities geschapen. Ik kan hard rijden, maar nog niet extra hard. Dat is het verschil met de jongens in topvorm."