🎥 Ghekiere even virtueel bergkoningin in de Vuelta, Van der Breggen verrast en wint na bijna vier jaar

Justine Ghekiere heeft in de vierde etappe van de Vuelta Femenina even virtueel de macht gegrepen in het bergklassement. Ze moest de bergtrui echter weer afgeven op de laatste beklimming van de dag.

In de tweede etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen had Justine Ghekiere net naast de bergtrui gegrepen. Ze moest de Spaanse Santesteban laten voorgaan, maar kwam wel als tweede boven en pakte zo toch kostbare punten.

Dinsdag in de derde rit waren er geen bergpunten te verdienen, woensdag in de vierde etappe wel. Ghekiere kwam als eerste boven op een beklimming van tweede categorie en kwam virtueel aan de leiding in het bergklassement.

Geen bergtrui voor Ghekiere, Van der Breggen veegt de nul weg

De Française Muzic kon Ghekiere nog van de bergtrui houden op laatste beklimming van de dag, maar moest wel de volle buit pakken. Door een versnelling van de favorieten voor de eindzege moest Ghekiere lossen bergop, terwijl Muzic als eerste over de top kwam als knecht voor Vollering.

Opnieuw geen bergtrui dus voor Ghekiere, die op twee punten volgt van Muzic. Donderdag zijn er punten te verdienen op een beklimming van tweede categorie en een op een aankomst bergop van eerste categorie.

De ritzege in de vierde etappe werd dan weer een prooi voor Anna van der Breggen. De Nederlandse, die dit seizoen haar comeback maakt na drie jaar pensioen, reed weg in de afdaling en hield stand. Voor de Nederlanderse de eerste zege sinds haar eindzege in de Giro in juli 2021.

