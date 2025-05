🎥 Unieke inkijk in afgang in Dwars door Vlaanderen met Van Aert: "Laten we Wout niet beter wegrijden?"

Dwars door Vlaanderen was voor Visma-Lease a Bike een nachtmerrie. De ploeg wilde Wout van Aert een verlossende zege schenken, maar Neilsson Powless stak daar nog een stokje voor.

Neilson Powless werd voor Visma-Lease a Bike hun Ian Stannard. De Brit klopte in 2015 drie ploegmaats van Etixx - Quick Step in de Omloop Het Nieuwsblad, Powless deed hetzelfde met drie ploegmaats van Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen.

Met een lead-out van Edoardo Affini op Berg ten Houte leek zich het ideale scenario te ontvouwen voor de Nederlandse ploeg. Van Aert, Benoot en Jorgenson reden weg uit het peloton en leken op weg naar een mooie zege. Powless haakte vanuit de vlucht nog zijn wagonnetje aan.

Van Aert vertrouwen geven met zege

In de documentaire "Our Spring Classics: A Wingbeat Away From Victory" zien we hoe ploegleider Grischa Niermann in de volgwagen de beslissing aan de renners overlaat hoe ze van Powless zullen proberen af te geraken.

"We winnen met Wout in de sprint", antwoordt Benoot. Niermann gaat akkoord, maar twijfelt toch. "Laten we Wout niet beter wegrijden? En zeggen we dan tegen Powless dat hij tweede kan worden?", zegt hij tegen Maarten Wynants.

"We moeten er vertrouwen in hebben", zegt de Belg. "Ja, dat moeten we doen. Als we zeggen dat hij Powless niet kan kloppen, dan tonen we geen vertrouwen", weet Niermann. De afloop is intussen gekend, Powless klopt Van Aert en bezorgt Visma-Lease a Bike een nachtmerrie.

Ook voor Van Aert zelf was even moeilijk om te verwerken. "Ik heb even nodig gehad om hiervan te herstellen, maar dan besef je ook dat het slechts een koers is."