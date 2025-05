Bart Wellens staat voor zijn debuut in de Giro en verrast: "Doe dit liever dan de cross"

Een debuut maken in een grote ronde is altijd speciaal. Bart Wellens mag zich op zijn 46ste opmaken voor drie weken Giro bij Intermarché-Wanty.

We kennen Bart Wellens vooral als man van de cross, maar ook bij wegploeg Intermarché-Wanty is Wellens aan de slag als ploegleider. Dit voorjaar was hij er bijvoorbeeld al bij tijdens Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

In de Giro maakt Wellens echter ook zijn debuut in een grote ronde als ploegleider. Wellens doet dat samen met Dimitri Claeys, die verantwoordelijk is voor het sportieve aspect. Wellens zal zich meer richten op het logistieke.

Wellens geniet van rol als ploegleider

"Dit is toch weeral iets nieuws, ik ben nog nooit zo lang op pad geweest voor de ploeg. Die start in Albanië is toch ook een vraagteken", zegt Wellens bij WielerFlits. Hij zal dan ook blij zijn als alles en iedereen in Italië is volgende week.

Voor Wellens is het ook een nieuwe wereld die opengaat. "Ik moet opletten hoe ik dit verwoord, maar op dit moment doe ik liever wegkoersen dan de cross." In het veldrijden draait het vooral om trainingen en mentale steun, maar daar stopt het.

Op de weg moet Wellens veel meer voorbereiden, maar dat vindt hij juist plezant en uitdagend. Hij bereidt zich altijd tot in de puntjes voor en probeert op elk detail te letten. Zo bekijkt hij op Google Streetview elke meter zodat zijn renners niet voor verrassingen komen te staan.