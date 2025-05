Campenaerts onthult waarom hij het goed kan vinden met Vingegaard: "Schept een band"

Na zijn valpartij in Parijs-Nice moest Jonas Vingegaard herstellen van een gekneusde hand en een hersenschudding. De Deen is ondertussen wel al begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour.

Vorig jaar zette Jonas Vingegaard al eind augustus een punt achter seizoen, waardoor hij zo'n zes maanden geen koersen meer reed. Begin februari dit jaar hervatte hij in de Ronde van de Algarve, begin maart begon hij ook goed aan Parijs-Nice.

Tot de Deen in de vijfde etappe ten val kwam en daarbij zijn hand kneusde en ook een hersenschudding opliep. Vingegaard besliste om zijn programma niet meer aan te passen en rijdt begin juni met de Dauphiné pas zijn volgende koers.

Campenaerts over herstel van kopman Vingegaard

Ploegmaat Victor Campenaerts, die in de Tour een van de luitenanten wordt van Vingegaard, verzekert echter dat het intussen al beter gaat met de Deen. "Jonas zit op schema", zegt Campenaerts bij Sporza.

"Hij is al ritten gaan verkennen (van de Tour, nvdr.), maar daar praten we eigenlijk niet vaak over", stelt Campenaerts nog. "We hebben het eerder over de kinderen. Hij is ook papa en dat schept een band."

Campenaerts werd vorig jaar in juni voor het eerst vader van Gustaaf, Vingegaard heeft een dochtertje Frida (4) en sinds september vorig jaar ook een zoontje.