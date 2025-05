Commentator doet héél straffe uitspraak over potentieel hoogtepunt voor Wout van Aert, maar ziet het nu niet meer gebeuren

Een Wout van Aert op de top van zijn kunnen had er wel eens een hoogtepunt in zijn carrière kunnen beleven. Zijn Giro-debuut komt er uiteindelijk in een latere fase van zijn loopbaan.

Wout van Aert heeft al eerder een deelname aan de Giro voor ogen gehad. Door omstandigheden (lees: een zware valpartij) is het er toen niet van gekomen, maar in 2025 is het dus wel prijs. Wieler Revue is gaan polsen wat hij er van mag verwachten bij Karsten Kroon, die voor Eurosport opnieuw de functie van cocommentator zal invullen, aan de zijde van Jeroen Vanbelleghem.

De Nederlandse oud-renner denkt met weemoed terug aan de beste Van Aert. Die had in de Giro wel eens kunnen uitpakken met een stunt van formaat. "Ik ben geneigd te zeggen dat de Van Aert van een paar jaar geleden - toen hij zo ontzettend goed was in de Tour - op dit parkoers de Giro misschien wel kan winnen." Dat zou wat zijn: Van Aert als winnaar van een grote ronde.

Van Aert ontkent klassementsambities

In het verleden werd wel eens geopperd dat Van Aert het misschien eens als klassementsman moest proberen. Voor de bekendmaking van zijn Giro-deelname deden ook geruchten de ronde dat Van Aert op een klassement zou mikken. Dat heeft Van Aert altijd ten stelligste ontkend: zijn voornaamste doel in de Giro is het behalen van een ritzege.

Desondanks tipte Dirk De Wolf onlangs Van Aert voor een top tien in het klassement in de Giro in Wielerclub Wattage. Het winnen van de Giro, dat ziet Karsten Kroon nu niet meer gebeuren. "Maar ik denk dat hij de uitgelezen kandidaat is om heel lang de roze trui te dragen", voorspelt hij nog altijd veel moois voor onze landgenoot.

Van Aert op zoek naar leiderstrui in Albanië

Het zal er dan wel op aankomen om in één van die eerste etappes in Albanië reeds de roze leiderstrui te veroveren.