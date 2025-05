Dopingzondaar krijgt nog maar eens een stevige domper te verwerken

De kans dat we Miguel Angel Lopez (31) nog terugzien op het hoogste niveau is klein. Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft het beroep van de Colombiaan tegen zijn dopingschorsing van vier jaar afgewezen.

Eind mei vorig jaar kreeg Miguel Angel Lopez (31) van de Internationale Wielerunie UCI een dopingschorsing van vier jaar opgelegd. En dat voor het gebruik en bezit van de verboden substantie menotropine in de weken voor de Giro van 2022.

De Colombiaan verliet toen die Giro al in rit vier door een dijbeenblessure, eind dat jaar werd hij aan de deur gezet bij zijn team Astana. In 2023 kwam Lopez uit voor de Colombiaanse ploeg Team Medellín - EPM en reed hij vooral in Zuid-Amerika.

Lopez werd in verband gebracht met de omstreden dokter Marcos Maynar, die betrokken zou zijn bij tal van dopingzaken met anabole steroïden en epo. In juni en juli 2023 kreeg de UCI bewijsmateriaal van de Spaanse politie over Lopez en legde hem een voorlopige schorsing op.

Lopez nog meer dan twee jaar aan de kant

Die schorsing ging in op 25 juli 2023 en duurt nog tot 23 juli 2027. Lopez ging dus in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, maar kreeg dus ongelijk en staat nog meer dan twee jaar aan de kant.

In zijn carrière won Miguel Angel Lopez onder meer een etappe in de Tour in 2020 en drie ritten in de Vuelta. Hij werd ook derde in het eindklassement van de Giro en de Vuelta in 2018, in 2022 werd hij nog vierde in de Vuelta, maar dat resultaat werd geschrapt.