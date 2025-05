Ex-renner reageert verbaasd op wilde voorspelling over Wout van Aert en ziet genoeg 'problemen' om die neer te sabelen

Wout van Aert is nog altijd iemand die wat bij de mensen losmaakt. Er is zelfs een wilde voorspelling over hem op de wereld losgelaten en daar reageert Bobbie Traksel dan weer verbaasd over.

In de Eurosport-podcast Kop Over Kop lanceert commentator Jeroen Vanbelleghem het idee dat Van Aert wel eens twee weken lang, tot rit 15, het roze zou kunnen dragen. Bobbie Traksel schrikt als hij dat hoort. "In eerste instantie ging Van Aert toch als lead-out man van Kooij? Als hij de sprint aantrekt, pakt hij ook minder bonificatieseconden. Dat maakt de kans dat hij het roos houdt tot rit 15 een heel stuk kleiner."

De Nederlandse ex-renner hecht dus weinig geloof aan die theorie. "Dat maakt ook dat ze een keer op kop moeten rijden. Kooij is misschien wel de meest uitgelezen sprinter in dit veld. Daar moet dan wel hard voor gewerkt moet worden. Daar moet Van Aert dan wel veel tijd en energie in steken", acht hij de kans klein dat de Belg zo lang leider kan blijven.

Traksel predikt realisme over Van Aert

Visma-Lease a Bike wedt in de Giro op verschillende paarden: Kooij voor de vlakke ritten, Van Aert voor de lastigere ritten en dan zijn er nog Simon Yates en Kelderman voor het hooggebergte. "Om deze ploeg te ontleden, kun je een volledige podcast maken. Het is natuurlijk een wilde voorspelling van Jeroen, maar ik zie best wat problemen."

Eventuele klassementsambities van de ploeg kunnen Van Aert stokken in de wielen steken. "Ik vind dat een ploeg als Visma-Lease a Bike met Kelderman en Yates voor een klassement moet gaan. Zo'n ploeg hoort gewoon top 10 in het klassement te maken in een grote ronde. Als je een paar jaar geleden nog alle grote ronden in één jaar wist te winnen, dan hoor je mee te doen in het klassement."

Visma-Lease a Bike moet ook aan klassement denken

Dat heeft zo zijn gevolgen. "Ze gaan Yates en Kelderman tot de laatste week proberen te sparen en zo goed mogelijk in het klassement te laten staan. Mogelijk gebruik je een man om hen uit de wind te houden en ga je waarschijnlijk een Van Baarle opofferen."