Mathieu van der Poel onthult waar hij mee bezig is geweest: vriendin Roxanne Bertels geeft alvast haar totale goedkeuring

We weten waar Mathieu van der Poel vertoeft of vertoefde. We weten ook waar hij de voorbije maand mee bezig is geweest.

De laatste koers waar hij aan de start verscheen, was Parijs-Roubaix. De Helleklassieker werd gereden op 13 april. Daarna mocht de riem eraf bij Mathieu van der Poel. Na alweer een ontzettend succesvol voorjaar, met zeges in Sanremo, Harelbeke en Roubaix, maakte hij een bewuste keuze om dit jaar niet door te trekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Door een Strava-post van trainingsmaatje Freddy Ovett weten we dat Mathieu van der Poel inmiddels opnieuw naar Spanje is gereisd. Daar gaat hij wel vaker trainen. Op zijn eigen Instagrampagina heeft Van der Poel een kleine twintigtal foto's geplaatst die ons een overzicht moeten geven van hoe de maand april er voor hem heeft uitgezien. Mathieu en vriendin Roxanne amuseren zich Er zit uiteraard ook nog een foto bij die verwijst naar zijn overwinning in Roubaix, aangezien die midden april plaatsvond. Op één van de andere foto's halen zowel Mathieu als zijn vriendin Roxanne Bertels alvast een mooie glimlach boven. Er zit ook een filmpje bij van Roxanne die in alle rust met haar hondje gaat wandelen. Ze was ook goed ingeduffeld, want ze droeg een warme muts. Het is duidelijk dat Roxanne als partner van Mathieu van der Poel nog altijd een heel belangrijke rol speelt in zijn leven. Zij mocht in dit visuele overzicht dan ook niet ontbreken. "This forever, por favor", zo schrijft ze er zelf bij. Voor de vriendin van Van der Poel mag elke maand er dus wel uitzien zoals april 2025. Corinne Poulidor, de mama van Mathieu, reageert met een hartje. Uitkijken naar nieuw maandelijks overzicht Van der Poel Na afloop van de maand mei zal het zeker weer de moeite zijn om de Instagrampagina van Mathieu van der Poel te bezoeken. Misschien krijgen we dan een nieuw overzicht te zien.