Moet hij roze droom opbergen? Wout van Aert komt slecht nieuws voor de start van de Giro

Wout van Aert begint vrijdag aan zijn eerste Giro en mikte ook op de roze trui in de eerste dagen. De plannen zijn echter overhoop gegooid door ziekte.

Op zijn Strava hintte Wout van Aert de voorbije weken al naar het feit dat hij een verkoudheid had opgelopen en dat heeft hij tijdens de ploegenpresentatie van de Giro ook bevestigd. Van Aert kende zo geen ideale voorbereiding.

"Laat ons stellen dat ik, op gisteren na, na de Amstel Gold Race geen echte goeie training heb kunnen doen", onthult Van Aert bij Sporza. Daardoor moest hij zijn trainingsschema ook bijna iedere dag bijsturen.

Geen roze droom meer voor Van Aert

Van Aert staat dan ook met twijfels aan de start van de Giro. De start in Albanië was Van Aert op het lijf geschreven om een gooi te doen naar de roze trui, maar Van Aert zelf ziet dat niet meer echt mogelijk.

"De roze trui is de afgelopen weken meer een droom dan realiteit geworden. Het was de bedoeling om op mijn best te zijn vanaf de eerste dag. Die kans acht ik nu veel kleiner", geeft Van Aert eerlijk toe.

Het wordt voor Van Aert afwachten hoe zijn lichaam reageert op de eerste dagen in de Giro. Hij hoopt zoals altijd om nog te kunnen groeien en zich vooral in de derde week nog te kunnen tonen.