Nog eens bewezen hoe belangrijk Sarah en de kinderen zijn voor Wout van Aert: "Het is logisch"

Wout van Aert is vaak wielrenner maar altijd familieman. Hoe belangrijk Sarah en de kinderen voor hem zijn, is in de afgelopen periode weer gebleken.

Wout van Aert staat binnen enkele dagen aan de start van de Giro, nadat hij op 20 april een punt zette achter zijn voorjaarsklassiekers. Die hebben geen overwinning opgeleverd maar wel vijf mooie ereplaatsen. Van Aert had al aangekondigd dat hij de periode na de klassiekers zou gebruiken om zijn sprint te analyseren en indien mogelijk bij te schaven.

Die heeft hem dit voorjaar immers vaak in de steek gelaten maar niet in de Amstel Gold Race. In de achtervolgende groep haalde Van Aert het van Michael Matthews, toch ook niet de eerste de beste. Dat was mogelijk al de opsteker die Van Aert nodig had voor de Giro. Hij is alvast op voorhand naar Italië afgereisd, want hij heeft de voorbije weken doorgebracht in Lucca.

Van Aert houdt privé-trainingskamp

Dat is een stad in de regio Toscane. "Wout zat in Lucca met zijn familie, een soort privé-trainingskamp", bevestigde Nathan Van Hooydonck ook nog een keertje in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Zo kon de aandacht verdeeld worden tussen zich klaarstomen voor de Giro en quality time beleven met echtgenote Sarah en kinderen Georges en Jerome.

Van Hooydonck beseft dat Van Aert hen al vaak hard moeten missen heeft. "Als je zijn programma in combinatie met stages bekijkt, is het allemaal best wel veel. Iedereen weet dat familie belangrijk voor hem is. Het is logisch dat hij deze stage er zo tussendoor heeft gefietst", vindt zijn voormalige ploegmaat. Zolang het Van Aert maar de nodige prikkel geeft voor de Giro.

Gezin Van Aert heeft genoeg te doen in Lucca

De renner van Visma-Lease a Bike heeft op Instagram ook een reeks foto's en filmpjes gedeeld over de activiteiten zijn gezin in Lucca.