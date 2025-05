Optimisme rond Van Aert schiet omhoog: "Enorme mogelijkheden" en "Geen Pogacar of Vingegaard aan de start, veel ritzeges voor Wout"

Het is lang geleden dat er nog zo'n optimisme was rond winstkansen voor Wout van Aert. Die liggen er zeker in de Giro, zweren Frédéric Amorison en Tom Paquot.

In de uitzending van Dans le Peloton, het praatprogramma van RTL sports, worden de kansen van Van Aert besproken om in de eerste dagen het roze te veroveren. De sterren staan goed, denkt ex-renner Frédéric Amorison. "Zeer zeker, want het is een heuvelachtig parcours. We moeten ook naar Mads Pedersen kijken, die dit type parcours ook wel kan waarderen."

Zo duidt Amorison wel al een belangrijke concurrent aan voor Van Aert. "We hebben in Parijs-Nice gezien dat Pedersen een niveau kan halen dat moeilijk te verslaan is. Wout van Aert moet mikken op een scenario zoals in de Vuelta van vorig jaar. Er zijn verschillende opportuniteiten om zijn eigen kans te gaan." Het is dus niet zo dat er slechts één kans is waarbij alle puzzelstukjes goed moeten vallen.

Van Aert kanshebber in ritten die niet vlak zijn

"Ondanks de aanwezigheid van Simon Yates zal Visma-Lease a Bike voldoende vrijheid krijgen. In de echt vlakke etappes zullen ze als collectief werken voor Olav Kooij. Op papier is hij misschien sprinter nummer 1 als je het sprintersveld bekijkt in deze Giro." In de ritten die niet volledig vlak zijn, zal Kooij zich koest houden. "Dat geeft enorme mogelijkheiden voor Wout van Aert."

Tom Paquot, renner van Intermarché-Wanty, haalt ook nog een belangrijke factor aan. "Er wordt over de Vuelta van vorig jaar gesproken, maar zonder Pogacar of Vingegaard aan de start verwacht ik een meer open koers. Dat geeft de ontsnapping veel meer kans op slagen." Vorig jaar ging Pogacar wel van start in de Giro en hield hij de grote ronde in een wurggreep.

Paquot voorspelt meerdere ritzeges Van Aert

Daar zal nu geen sprake van zijn en dat kan een renner als Van Aert ten goede komen. "Ik zie veel ritzeges in het verschiet liggen voor Wout van Aert."