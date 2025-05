Soudal Quick-Step en UAE Team Emirates-XRG geven Giro-kopman nog stevige vertrouwensboost

Bij Alpecin-Deceuninck was er al stevig contractnieuws te melden met Riesebeek en Dillier die hun contract verlengden en twee jonge Belgen die volgend jaar de overstap maken van het opleidingsteam naar het WorldTour-team.

Bij Soudal Quick-Step blijft Giro-kopman Mikel Landa (35) nog een jaartje langer aan boord. De Spanjaard rijdt sinds 2024 voor de Belgische ploeg en werd toen vijfde in de Tour. Dit jaar was Landa al goed voor een zevende plaats in Tirreno-Adriatico en een vierde plaats in de Ronde van Catalonië.

"Ik ben echt blij dat ik bij de Wolfpack kan blijven", reageert Landa op zijn contractverlenging. "Ik voel me hier echt thuis en ik kijk ernaar uit om te vechten voor nieuwe doelen. Ik heb hier al veel mooie herinneringen opgebouwd."

𝙀𝙡 𝙇𝙖𝙣𝙙𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙑𝙞𝙫𝙚 🔥



