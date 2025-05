Commentator laat weinig ruimte voor Belgisch chauvinisme en verwerpt uitspraak over Wout van Aert: "Dan overdrijf je"

We moeten niet te ver gaan in ons Belgisch chauvinisme. Wout van Aert de grootste ster uit het Giro-deelnemersveld noemen, is overdreven, vindt Karsten Kroon.

Op Eurosport hebben ze de ploegenpresentatie van de Giro uitgezonden. Net zoals binnenkort tijdens de koers zelf was het aan Jeroen Vanbelleghem en de Nederlander Karsten Kroon om commentaar te voorzien. Toen Visma-Lease a Bike het podium op reed, noemde die eerste Van Aert misschien wel de grootste ster aan de start.

Dat ontlokte een reactie bij zijn collega, die dat toch wel een zeer verregaande verklaring vond. "Uit de hele Giro? Dan overdrijf je. Dat vind ik wel. Ik vind Roglic toch..." Karsten Kroon leek te willen zeggen dat hij Roglic een grotere vedette dan Wout van Aert vindt, maar hij hield zich nog net in. Dat is misschien ook wel verstandig, gezien de persoon waar hij naast zat.

Belgisch chauvinisme rond Van Aert

Karsten Kroon kon er wel enig begrip voor opbrengen dat iemand met de Belgische nationaliteit de status van Van Aert hoger inschat. "Ja, je bent natuurlijk Belg." Een beetje chauvinisme en subjectiviteit mag toch wel. Er moet evenwel niet in overdreven worden en Karsten Kroon zal er wel op toekijken dat dit tijdens de Giro niet gebeurt.

🚴🇮🇹 | Paniek in België... Wout van Aert is ziek geweest. Sneuvelt hier al de knotsgekke voorspelling van 15 dagen roze trui zoals gedaan door @jeroenvanbelle? 🤒🤒 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/MOFgQsXF5L — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 7, 2025

"Maar ja, hij is blijkbaar ziek geweest", laat de voormalige wielrenner optekenen over Wout van Aert. Dat brengt de knotsgekke voorspelling van Vanbelleghem meteen in het gedrang. Die had voorspeld dat Van Aert in de eerste vijftien etappes de roze trui zou dragen in de Giro. Dan moet Van Aert in de eerste plaats uiteraard de leiderstrui kunnen veroveren.

Onthulling Van Aert verandert één en ander

Van Aert plaatst daar met de onthulling over zijn ziekte toch een stevig vraagteken bij. Vrijdagavond weten we of hij of iemand anders de eerste leider in de Giro wordt.