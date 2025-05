"Dat had hij beter niet gedaan": maakte Remco Evenepoel een grote fout?

De comeback van Remco Evenepoel dit jaar zullen we niet snel vergeten. Al is de vraag of onze landgenoot niet wat te ver is gegaan.

Begin december botste Remco Evenepoel tijdens training op een bestelwagen van bpost. Daardoor zat hij lange tijd de muren op te vreten, uit noodzaak.

Maar in de Brabantse Pijl maakte hij een comeback om u tegen te zeggen, door meteen Wout van Aert in een sprintje met twee te kloppen. Een statement volgens velen.

“Maar de concurrentie was niet van wereldniveau, en het ging om een koers van 160 kilometer. En in de Amstel komt hij terug op Pogacar, maar die was niet honderd procent na Parijs-Roubaix”, countert Johan Bruyneel in HUMO.

Enkele dagen later ging onze landgenoot volgens de analist zelfs over de schreef. “Nadien zegt Remco: 'Als ik niet val, win ik.' Dat had hij beter niet gedaan.”

Pogacar toonde in de Waalse Pijl meteen hoe groot het verschil was. “Die heeft bij zichzelf gezegd: ik zal eens tonen hoe de verhoudingen liggen. Maar Evenepoel verdient alle hulde: het is fantastisch dat hij bij zijn comeback meteen weer bij de top staat.”