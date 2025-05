Ex-renners laaiend enthousiast over Evenepoel: "Remco staat verder dan verwacht, zou zeggen dat hij voor ligt op Vingegaard"

Staat Remco Evenepoel er nu met het oog op de Tour wat minder voor of juist heel goed? Ex-renners Tejay Van Garderen en Brent Bookwalter vinden dat hij minstens op schema ligt. Misschien staat hij zelfs wel al verder dan Vingegaard, toch één van zijn belangrijkste concurrenten.

In Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports, wijst Van Garderen erop dat Evenepoel al koersen gereden heeft en Vingegaard nog niet. "Ik zou zeggen dat Evenepoel voor ligt op Vingegaard. Oké, Tadej Pogacar gaat als een gek tekeer, maar ik ben niet ongerust over Remco. Hij heeft iets vergelijkbaar meegemaakt zoals de val van Vingegaard van vorig jaar, het was alleen niet op televisie."

Van Garderen denkt dat mensen snel vergeten van hoe ver Evenepoel moest terugkomen. "Hij won de eerste koers na zijn terugkeer. Zijn klimmersbenen zijn er nog niet, zijn tijdritbenen zeker wél. Hij heeft nog veel tijd om op te bouwen. De renners beginnen nog maar aan hun hoogtestage voor de Tour. Hij staat veel verder dan ik verwacht had."

Verwachtingen rond Evenepoel snel gestegen

Bookwalter zag de verwachtingen rond Evenepoel snel opnieuw een hoge vlucht nemen. "We zagen hem Wout van Aert doen kraken in de Brabantse Pijl. Als fans verleggen we de lat dan meteen en zeggen we: "Remco is terug, dit is wat we elke koers gaan zien". De Brabantse Pijl is een ander soort test dan de Ronde van Romandië. Ik denk ook dat hij op schema ligt."

Van Garderen vergelijkt opnieuw met de situatie waar Vingegaard vorig seizoen in verkeerde. "We zagen vorig jaar Vingegaard heel goed starten in de Tour, maar daarna werd het minder omdat hij die basis niet had. Datzelfde hebben we nu gezien bij Remco, maar hij reed dan ook zware koersen die elkaar snel opvolgden. Hij heeft het vereiste niveau van fitheid maar hij heeft die basis nog niet."

Evenepoel heeft nog tijd om op te bouwen

Dat is op dit moment ook geen probleem volgens de Amerikaan. "Hij heeft de tijd om die basis op te bouwen in mei en juni."