Niemand moet verbaasd zijn dat ambitie eerder droom is geworden: communicatie Wout van Aert de hele tijd glashelder geweest

De Belgische wielerwereld valt enigszins van zijn stoel, nu Wout van Aert verklaard heeft dat de ambitie om de roze trui te dragen eerder een droom is geworden. Hij is immers goed ziek geweest in aanloop naar de Giro.

Het nieuws is binnengekomen als een donderslag bij heldere hemel. Dat zou eigenlijk niet mogen. De voorbije dagen en weken heeft Wout van Aert met hand en tand al proberen duidelijk maken dat het niet zo goed met hem ging. Wie een blik werpt op zijn Strava-account, beseft dat Van Aert zijn ziekte helemaal niet heeft willen wegsteken.

Er zijn zeker drie Strava-posts die boekdelen spreken. "Een fleuris opgeschaard", schrijft hij op 29 april bij een korte trainingstocht. Een verkoudheid dus: met zijn emoji's maakt Van Aert duidelijk dat hij weleens moet niezen. Dit is ruim een week na de Amstel Gold Race. In de Nederlandse klassieker won Van Aert nog de sprint van de groep met achtervolgers.

Van Aert doet weinig trainingskilometers

Een paar dagen later maakt Van Aert duidelijk dat de ziekte nog niet volledig uit zijn lichaam is. Hij heeft last van een 'fluimpje', zo meldt hij. Op training raakt Van Aert ondertussen opnieuw niet aan de honderd kilometer. Na zijn stage in Italië keert hij even terug naar eigen land. Ook dat blijkt niet het wondermiddel om hem er weer bovenop te helpen.

Op 5 mei werkt hij een trainingstocht van slechts 67 kilometer af in de Kempen. "Damage control", schrijft hij erbij. Oftewel: de schade beperken. Van een renner die op Strava open en bloot meldt dat hij ziek is geweest, denk je misschien dat het allemaal wel meevalt. Van Aert is zo eerlijk dat dit helaas niet het geval blijkt te zijn bij hem.

Ziekte Van Aert mag geen verrassing zijn

Het nieuws over zijn ziekte mag dus niet als een verrassing komen. De komende dagen moeten duidelijk maken wat er nu voor hem nog mogelijk zal zijn in de Giro.