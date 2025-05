Ploeg is zoveel meer dan zijn zoon Mathieu: Adrie van der Poel spreekt klare taal over Belgisch talent in de klassiekers

Het zal Adrie van der Poel tevreden stemmen dat Alpecin-Deceuninck zoveel meer dan enkel Mathieu is geworden. Een volgend talent steekt zijn neus aan het venster.

Mathieu van der Poel zorgde met zeges in Sanremo en Roubaix en een derde plek in de Ronde van Vlaanderen ervoor dat zijn ploeg weer ferm kon oogsten in de Monumenten. In het vierde Monument van het seizoen, Luik-Bastenaken-Luik, gaf Van der Poel verstek. Zijn ploeg haalde dus niet zoals vorig jaar een podiumplaats, maar Emiel Verstrynge liet een eervolle veertiende plaats optekenen.

Op zijn 23ste laat Verstrynge zien dat hij ook stilaan zijn mannetje kan staan in de klassiekers. "Als hij zijn sleutelbeen niet breekt, zit er al meer in", verwijst Adrie van der Poel naar de val van Verstrynge in de Strade Bianche. "Het is een renner met potentieel op dit soort terrein. Het enige waar het misschien een beetje aan ontbreekt, is zijn eindschot. Ik weet niet of het zo is, dat kan misschien ook nog groeien."

Verstrynge kan nog sterker worden

Dat zou wel welkom zijn. Verstrynge finishte in Luik in hetzelfde groepje als Thibau Nys, maar die kon er dan wel nog een veel mooiere ereplaats uit puren. "Je hebt wel te maken met renners die ook de beklimmingen overleven maar iets rapper zijn. Ik denk dat we het nog twee à drie jaar zijn kans moeten geven en dan is ie op zijn sterkst. Dan kan er heel veel gebeuren."

Is Verstrynge iemand voor enkel het Waalse werk of ook een renner voor het Vlaamse werk? "Misschien is het wel een renner die het allebei kan. Dat zal de toekomst uitwijzen. Er zijn een aantal renners die dat ook kunnen. Als je dit al kunt, is dat positief naar de Ronde van Vlaanderen toe." Zo heeft hij al iets achter de hand en moet hij zich niet op beide fronten nog bewijzen.

Adrie van der Poel voorspelt mooie toekomst

Adrie gelooft alvast in het talent uit Adegem, ook als de weersomstandigheden niet voor een spontane uitdunning zorgen. "In een koers met mooi weer moet alles wat meezitten, maar ik denk wel dat hij potentieel heeft om in Luik dichtere uitslagen te rijden." Sinds de editie van dit jaar reed Verstrynge nog twee andere eendagskoersen. Zijn volgende wedstrijd volgt pas binnen een maand met de Antwerp Port Epic.