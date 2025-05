🎥 Geeft ze het goede voorbeeld aan Van Aert? Vos wint opnieuw in de Vuelta, Vollering in polepositie

Marianne Vos heeft de zesde etappe van de Giro gewonnen. De Nederlandse was in een millimetersprint net iets sneller dan haar landgenote Mischa Bredewold.

Voor de vijfde dag op rij al waren de Nederlanders aan het feest in de Vuelta Femenina. Marianne Vos won rit twee, Femke Gerritse rit drie, Anna van der Breggen rit vier, Demi Vollering rit vijf en nu dus weer Marianne Vos.

Er waren onderweg veel aanvallen met groepjes die wegreden, maar uiteindelijk werd er in de straten van Baltanás toch gesprint voor de zege. Vos moest stevig strijden tegen Bredewold, maar haalde het uiteindelijk toch.

"Ik werd in goede positie gebracht", zei Vos achteraf. "Imogen Wolff deed – net als de vorige sprintetappe – heel goed werk", zei Vos achteraf. "Ze bracht me in goede positie. Bredewold begon daarna haar sprint. De laatste 150 meter sprintten we zij-aan-zij. Het was heel nipt."

Bredewold and Vos battle to the line on Stage 6 of La Vuelta Femenina - with Vos picking up the win! 👏 pic.twitter.com/iUDriSHpki — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 9, 2025

Pakt Vollering de eindzege in de Vuelta?

Zaterdag staat de slotrit op het programma in de Vuelta voor vrouwen. De etappe eindigt boven op de Alto de Cotobello (10,5 km aan 8%). Demi Vollering trekt als leidster naar die slotrit met driekwart minuut op de twee ex-ploegmaats.

Anna Van der Breggen (SD Worx-Protime) volgt op 45 seconden, Marlen Reusser (Movistar) staat op 46 seconden. Voor Vollering kan het haar tweede eindzege op rij worden in de Vuelta.

Results powered by FirstCycling.com