Bakelants heeft maar één boodschap voor Van Aert in de Giro: "Van mijn stoel geblazen"

Wout van Aert start niet in topvorm aan de Giro door een virale infectie tijdens zijn voorbereiding. Toch ziet Jan Bakelants nog kansen voor Van Aert op de roze trui.

In het voorjaar kwam Wout van Aert telkens tekort doordat hij wat explosiviteit miste. Daar heeft Van Aert sinds de Amstel Gold Race, zijn laatste koers voor de Giro, niet echt aan kunnen werken door ziekte.

Door die ziekte lijkt het voor Van Aert een moeilijke opdracht om straks in de Albanese hoofdstad Tirana de roze trui te mogen aantrekken na de eerste rit. Al ligt er ook nog een kans op dag twee in de tijdrit als Van Aert niet te veel tijd verliest.

Zelfs als het dan niet lukt voor Van Aert, ziet Jan Bakelants nog kansen op de roze trui voor Van Aert. "Dat is ook mijn boodschap voor hem: geef de moed niet te snel op", zegt Bakelants klaar en duidelijk bij HLN.

Bakelants ziet heel veel kansen voor Van Aert

In Albanië zal Van Aert misschien niet kunnen verwezenlijken wat hij voor ogen had, maar daarmee moet zijn roze droom niet voorbij zijn. Want toen Bakelants het parcours in details bekeek, zag hij heel wat kansen voor Van Aert.

"Ik ben van mijn stoel geblazen door het aantal winstkansen dat Van Aert in deze Giro krijgt: zeker tien", stelt Bakelants. Van Aert hoeft dus nog niet meteen te wanhopen als hij naast een zege grijpt in Albanië.