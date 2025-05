Bakelants weet meer over ziekte Van Aert: "Als hij dat doet, is er iets serieus aan de hand"

Wout van Aert is ziek geweest in zijn voorbereiding op de Giro en dat moet volgens Jan Bakelants ernstig worden genomen. Zeker omdat Van Aert vroeger naar huis is teruggekeerd.

Mag Wout van Aert nog dromen van de roze trui of niet in Albanië? Het is een vraag die snel beantwoord zal worden, maar Van Aert maakte zelf al duidelijk dat het moeilijk zal worden door zijn ziekte van de afgelopen week.

Van Aert brak zijn stage in Lucca vroeger af en ging vorig weekend al naar huis. In zijn vertrouwde omgeving voelde Van Aert zich al wat beter en hij ging dan ook nog eens zo'n 150 kilometer trainen met zijn goede vriend Jan Bakelants.

Hij ziet het eerder afbreken van de stage van Van Aert dan ook als een duidelijk teken. "Als hij van zijn plan afwijkt, wil dat zeggen dat er iets serieus aan de hand is. Hij is naar België teruggekeerd omdat hij een stevige infectie te pakken had", zegt Bakelants bij HLN.

Van Aert had plan om roze trui te pakken

"Hij heeft antibiotica moeten nemen: dat is nooit goed voor de conditie", zegt Bakelants er zelf over bij HLN. Van Aert had wel degelijk een groot doel gemaakt van de start in Albanië.

Volgens Bakelants was het plan van Visma-Lease a Bike om de tijdrijders en de snelste mannen te elimineren in de eerste rit zodat Van Aert daarna de kans had om de roze trui te veroveren in de tijdrit op dag twee.

"Ik vrees dat het moeilijk wordt, want ik denk niet dat je in deze omstandigheden de beste Van Aert gaat zien. Maar goed, het is wat het is. Van Aert wil er nog altijd het beste van maken", besluit Bakelants nog.