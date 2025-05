Belg Moniquet pakt de bergtrui in de Giro en mag dromen: "Of dit een doel wordt?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert greep naast de roze trui in de eerste etappe van de Giro, maar Sylvain Moniquet (Cofidis) pakte wel de bergtrui. En die mag hij minstens nog een dag dragen.

Met een beklimming van tweede categorie en twee beklimmingen van derde categorie lagen er heel wat bergpunten in de eerste etappe van de Giro. Sylvain Moniquet pakte de volle buit op de beklimming van tweede categorie en dat volstond voor de eerste bergtrui.

"Het doel was eigenlijk niet om mee te zitten in de ontsnapping. Uiteindelijk is het eerder toevallig gebeurd", zei Moniquet achteraf bij Cycling Pro Net. Het peloton gaf de vluchters wel niet veel ruimte met een maximale voorsprong van twee minuten.

"Op dat moment werd het belangrijkste doel om punten te pakken op de top van de beklimming van tweede categorie." Dat lukte Moniquet dus, die nu leider is met 18 punten. Fortunato verzamelde 10 punten, Ciccone negen punten.

Houdt Moniquet bergtrui nog even vast?

Zaterdag staat er een tijdrit op het programma, waarin geen bergpunten te verdienen zijn. Moniquet mag dus zeker ook al in de derde etappe al in de bergtrui starten. Dan staat er opnieuw een etappe op het programma met twee beklimmingen.

"Of dit een doel wordt? Het zorgt natuurlijk voor een motivatieboost, want uiteindelijk blijft het wel een trui een grote ronde. Maar de doelstelling van de ploeg blijft hetzelfde, namelijk een ritzege. Met Milan Fretin hebben we daarop de grootste kans."