Mag Van Aert nog dromen van de roze trui? De Wolf en Vanmarcke vellen hun oordeel

Wout van Aert was in normale omstandigheden altijd één van de favorieten voor de eerste roze trui in Albanië. Maakt hij nu nog een kans door zijn ziekte?

Op zijn Strava verstopte Wout van Aert de voorbije twee weken niet dat hij een verkoudheid had opgelopen tijdens zijn stage in Italië. Hij heeft amper kunnen trainen en ziet zichzelf dan ook niet bij de kanshebbers voor de roze trui.

Ook Dirk De Wolf denkt dat het moeilijk zal worden voor Van Aert. Als hij de vorm had gehad waarmee hij de klassiekers had afgesloten, dan was Van Aert voor De Wolf altijd bij de favorieten geweest. Nu is dat veel minder het geval.

"Ziek zijn in de aanloop is nooit goed. En die eerste etappe is toch al behoorlijk lastig, hoor", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad. Hij kijkt onder meer naar Roglic en Ayuso, maar ook naar Pedersen als één van de favorieten.

Vanmarcke denkt aan Pedersen en Groves

"Eén ding is zeker: ideaal is die ziekte van Van Aert niet. Zeker omdat hij er al in de eerste etappe moet staan en die slotklim behoorlijk zwaar is. De vraag is dan ook hoe ernstig die ziekte was en hoeveel trainingen hij daardoor heeft moeten missen", zegt Sep Vanmarcke.

Hij ziet Pedersen en Groves als de favorieten voor de eerste roze trui, terwijl hij later in de Giro nog wel kansen ziet voor Van Aert. Vanmarcke denkt dat Van Aert de kwaliteiten heeft om nog beter te worden de komende weken.