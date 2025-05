Niet alleen Van Aert: De Wolf ziet nog drie Belgische kanshebbers op ritzege in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Tim Merlier, Jasper Philipsen of Remco Evenepoel aan de start van de Giro en dus ligt de Belgische hoop bij Wout van Aert. Dirk De Wolf kijkt ook nog naar drie andere Belgen.

In de Giro staan dit jaar dertien Belgen aan de start, één minder dan vorig jaar. Dankzij Tim Merlier mochten de Belgen in 2024 drie keer zegevieren, het zal moeilijk worden voor de Belgen om dat aantal te overtreffen.

Er wordt vooral naar Wout van Aert gekeken, maar de vraag is maar hoe het met zijn vorm gesteld is door zijn ziekte tijdens zijn voorbereiding. Toch ziet Dirk De Wolf nog drie andere Belgen die mogen hopen op een ritzege.

De Wolf denkt aan Hermans, Thijssen en Fretin

Hij denkt onder meer aan Quinten Hermans. "Maar dan zal het vanuit de ontsnapping moeten gebeuren", stelt De Wolf bij Het Nieuwsblad. In de Giro werd Hermans vorig jaar eens derde vanuit de vlucht, in de Vuelta werd hij tweede in een rit.

De Wolf denkt dat Hermans vanaf de tweede week kans maakt in een overgangsrit en het dan kan afmaken in de sprint. Al ziet De Wolf ook nog twee andere Belgen die zouden kunnen scoren in de Giro.

"Ik gun Gerben Thijssen en Milan Fretin een ritzege in de sprint, maar simpel zal het niet zijn om te winnen." Fretin maakte al indruk met drie zeges dit seizoen, Thijssen werd één keer derde en heeft nog niet zijn beste seizoen.