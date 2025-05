Pedersen, Groves en Magnier: concurrenten van Van Aert spreken klare taal over hun plannen

Zonder zijn ziekte was Wout van Aert een topfavoriet voor de eerste roze trui in de Giro. Nu ruiken andere concurrenten hun kans met onder meer Mads Pedersen, Kaden Groves en Paul Magnier.

De eerste rit in de Giro kondigt zich aan als een open strijd voor de roze trui, met heel wat kandidaten voor de zege. Vooraf is er dan ook geen echte grote topfavoriet die naar voren kan worden geschoven zoals Pogacar vorig jaar.

En dus ruiken heel wat renners kun kans. Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck is een van hen. "De finale is superzwaar. Uiteraard is ons plan om met een groepje te kunnen sprinten voor de zege, maar andere teams zullen proberen de groep uit te dunnen", zei Groves vooraf bij Het Nieuwsblad.

Knalt Pedersen naar roze of verrast Magnier?

De grootste favoriet naast Wout van Aert is misschien wel Mads Pedersen. De Deen was na Pogacar en Van der Poel de sterkste renner dit voorjaar en koerst misschien ook wel wat op revanche. De Deen mag namelijk niet naar de Tour dit jaar.

Pedersen hoopt meteen zijn slag te slaan en wil dat doen door er een harde koers van te maken en met een kleine groep naar de finish te gaan. "Dan hoop ik te sprinten voor de zege. Het wordt niet makkelijk, veel renners zullen azen op de zege en het roze."

Een outsider voor de zege is misschien wel Paul Magnier, het jonge toptalent van Soudal Quick-Step. "In de Giro Next Gen heb ik de roze trui al eens gedragen. Dat geeft me veel motivatie. Als ik er nog bij ben in de finale, zal ik proberen te winnen", zei de jonge Fransman vooraf bij Sporza.