Plannetje van Pedersen en Lidl-Trek klopte helemaal: "Of ik bang was van Van Aert?"

Mads Pedersen heeft zijn favorietenrol waargemaakt en de eerste rit in de Giro gewonnen. De Deen maakte het werk van zijn ploeg af en pronkte met de roze trui.

Na zijn sterke voorjaar, met winst in Gent-Wevelgem en heel wat ereplaatsen, heeft Mads Pedersen de sterke lijn doorgetrokken in de Giro. De Deen kon in de eerste etappe rekenen op een bijzonder sterke ploeg en maakte het werk ook af.

Voor de start van de Giro had Pedersen gezegd dat de eerste etappe ook zijn favoriet was. "En nu denk ik daar nog steeds zo over", lachte Pedersen. "De rit winnen en de roze trui pakken is absoluut geweldig, na het werk van de ploeg."

"Het is ongelooflijk dat het team op deze manier voor mij werkt en dat ik ze kan terugbetalen met deze overwinning. Wat het plan was? Dat kon je zien op televisie, want we hebben ons plan perfect uitgevoerd."

Lidl-Trek mat Van Aert af, Pedersen pakt roze trui

"We wilden hard gaan op de klim en de groep verdunnen om dan te sprinten voor de zege." En zo maakte Lidl-Trek het Van Aert heel lastig bergop. "Of ik bang was voor Wout? Tuurlijk, je moet altijd bang zijn van Wout want hij is een heel, heel goeie renner."

"Het is niet makkelijk om te winnen als hij ook in de groep zit. Vandaag had ik de benen om het af te maken voor de ploeg. Ik pak ook voor het eerst in mijn carrière de leiderstrui in een grote ronde, dus dat is mooi."