Roze trui in de tijdrit veroveren? Wout van Aert noemt een verrassende concurrent

Wout van Aert heeft net naast de roze trui gegrepen in de eerste rit van de Giro. Hij neemt wel een stevige optie op de roze trui zaterdag in de tijdrit.

Bij Wout van Aert was er veel onzekerheid over zijn vorm voor de start van de Giro door een virale infectie vorige week. Pas maandag hakte Van Aert de knoop door over zijn deelname, maar veel vertrouwen had hij er niet in.

Maar Van Aert deed het uitstekend in de eerste etappe van de Giro in Albanië. Hij overleefde de beklimmingen en kon sprinten voor de eerste roze trui. Maar Mads Pedersen was iets sterker in de sprint en sloeg een dubbelslag.

Van Aert tevreden, zaterdag roze in de tijdrit?

Toch was Van Aert tevreden met zijn tweede plaats. "Ik had niet verwacht dat dit zou lukken na mijn ziekte", zei Van Aert bij Sporza. "Pedersen ging van ver aan, dat was eigenlijk in mijn voordeel. Maar er zijn er niet veel die over hem geraken. Ook ik vandaag niet."

Twee weken zou Van Aert teleurgesteld zijn met een tweede plaats, nu kan hij daar mee leven. Zeker omdat hij op de laatste beklimming al alle zeilen moest bijzetten om te overleven. Maar dankzij zijn tweede plaats in het klassement, op vier seconden van Pedersen, kan Van Aert zaterdag ook nog het roze grijpen.

Er staat in Tirana dan een tijdrit van 13,7 kilometer op het programma. "Ik hoop het", kijkt Van Aert al vooruit. "Maar er zijn hier heel veel sterke renners. En Pedersen heeft ook een stevig tijdritje in zijn benen. Zo makkelijk zal het niet zijn."