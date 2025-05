Van Aert klinkt al wat positiever, maar onthult ook duidelijke plan van Visma-Lease a Bike

Wout van Aert bekende woensdag tijdens de ploegenvoorstelling dat hij ziek was geworden tijdens zijn voorbereiding. Enkele dagen later klinkt Van Aert alweer wat beter.

In Albanië is de 108ste Giro van start gegaan, voor het eerst met Wout van Aert. Hij hakte maandag pas de knoop door om deel te nemen nadat hij vorige week sukkelde met de gevolgen van een virale infectie.

Woensdag uitte Van Aert nog twijfel over zijn kansen op de roze trui, net voor de start van de eerste etappe klonk hij alweer wat hoopvoller. "Ik voel me oké. De voorbije dagen heb ik nog wat tijd gehad om verder te herstellen", zei Van Aert bij Sporza.

Van Aert verkende donderdag met zijn ploeg de beklimming die de renners twee keer voorgeschoteld krijgen in de finale. Normaal zou dat Van Aert moeten liggen, want het is niet te steil en ook geen al te snelle beklimming.

Visma-Lease a Bike zal geen koers maken

Toch zijn er bij Van Aert toch nog altijd wat vraagtekens hoe hij die beklimming nu zal verteren. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike zal de koers dan ook niet in handen nemen, onthulde Van Aert ook nog.

"Normaal was dat onze bedoeling. Maar vandaag zullen we het toch wat defensief aanpakken." En dus wordt het vooral kijken naar Lidl-Trek en Mads Pedersen. Kunnen zij Van Aert in de problemen brengen in de eerste rit?