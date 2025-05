Viseert Bruyneel Boonen met dopingbeschuldiging? "Een grote bek opzetten..."

Johan Bruyneel was een van de spilfiguren bij US Postal toen Lance Armstrong bij de ploeg reed en er doping gebruikte. Ook Tom Boonen reed zo'n anderhalf jaar voor de Amerikaanse ploeg.

Gestructureerd dopinggebruik domineerde aan het begin van deze eeuw de wielersport. Het grootste voorbeeld daarvan is natuurlijk Lance Armstrong, die zijn zeven opeenvolgende Tourzeges tussen 1999 en 2005 moest afstaan.

Armstrong bekende zijn dopinggebruik en ook Johan Bruyneel speelde zijn rol als ploegleider. Bij de ploeg US Postal was het gebruik van doping de normaalste zaak, maar volgens Tom Boonen is hij in 2003 net op tijd weggegaan bij de ploeg.

"Als ik daar was gebleven had ik waarschijnlijk ook gehangen", zegt Boonen daar altijd over. Boonen en ook andere renners denken dus dat ze proper hebben gereden, maar Johan Bruyneel denkt daar anders over.

Gebruikten Boonen en co cortisone?

"Ze hebben een kort en selectief geheugen", zegt Bruyneel bij HUMO over de klassieke renners. Zij namen geen epo of deden geen bloedtransfusies, maar wel andere prestatiebevorderende middelen.

"We gaan een kat een kat noemen: cortisone was hét recept bij uitstek in de klassiekers. Alleen vinden veel ex-renners dat dat geen doping was, vooral zij die nu een grote bek opzetten", stelt Bruyneel. Hij noemt Boonen dus niet bij naam, maar lijkt hem wel te viseren.