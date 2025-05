🎥 Commentator slaat heel even in paniek als hij Wout van Aert in actie ziet op zware beklimming

Ze zullen bij Visma-Lease a Bike gerustgesteld zijn. Even was er toch paniek rond Wout van Aert bij al wie hem er zo zag doorzakken op de Surrel-klim.

Die paniek was er mogelijk al vooraf, want Wout van Aert was na de Amstel Gold Race zo ziek geweest dat hij amper goed heeft kunnen trainen. Dat is helemaal niet de ideale aanloop naar een Giro-start, zeker als je weet dat de eerste rit over uitdagend terrein verloopt. De zorgen werden bevestigd tijdens de laatste passage over de Surrel.

We weten niet hoe ze op dat moment bij Visma-Lease a Bike reageerde, maar de buitenwereld kon er enkel met een bang hartje naar kijken. Dat blijkt ook uit de commentaren van Karsten Kroon, cocommentator bij Eurosport. Op ruim twaalf kilometer van de finish werd hij er door zijn collega Jeroen Vanbelleghem erop gewezen dat Van Aert op een gaatje zat.

Kroon ziet hoe Van Aert op de limiet zit

"Ja, die zit op de limiet", knikte Kroon. De Nederlander sprak snel ook wel enkele bemoedigende woorden. "Het is niet het einde van de wereld, hoor. Het is nog een kilometer tot de top. Het moet wel lukken om in die eerste groep boven te komen." Dat was al licht optimistisch afgerond: er moest op dat moment nog 1,4 kilometer geklommen worden.

🚴🇮🇹 | Oei, Wout van Aert zakt er helemaal door naar achteren en Thymen Arensman moet al lossen! #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/XqdMRstkDv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 9, 2025

Op een volgend beeld reed Wout van Aert helemaal niet meer vooraan en was te zien hoe hij ver doorzaakte en plaats na plaats inleverde. Op dat moment brak de paniek helemaal los. Ook Kroon schrok stevig van wat hij zag. " Oeh, hij plafonneert volledig!" Op de één of andere manier slaagde Van Aert er toch in om op zijn tanden te bijten en mee over de top te komen.

Van Aert sprint nog mee voor overwinning

Dat was wel cruciaal, want anders had hij niet kunnen meesprinten voor de overwinning. Dat deed hij nu wel, maar Van Aert moest genoegen nemen met een tweede plaats.