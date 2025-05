Het glas halfvol of halfleeg voor Wout? Tom Dumoulin prijst Van Aert voor perfecte actie maar geeft hem ook bittere dosis realiteit

Hoe moet Wout van Aert nu terugkijken op zijn eerste Giro-dag? Hij kan het glas halfleeg of halfvol bekijken, als we de mening van Tom Dumoulin horen.

Dumoulin schoof net als voormalig wielrenster Jip van den Bos mee aan tafel in het Eurosport-programma Kop over Kop, waar ze de eerste etappe uit de Giro analyseerden. Van den Bos zag Van Aert als vierde opdraaien in de laatste bocht. "Tom zei meteen: dat is eigenlijk de perfecte positie waar Van Aert in zit." Dat was dus gewoon heel goed gedaan van Van Aert.

In het voorjaar was er veel te doen om het positioneren van Van Aert, maar dat had hij deze keer dus tot in de puntjes uitgevoerd. Een extra bonus was dat ze bij Lidl-Trek ook niet veel volk meer over hadden. "Pedersen had enkel Vacek nog over als ploegmaat en die moest een kilometer lang op kop rijden. Dat is eigenlijk gewoon veel te lang", vindt Dumoulin.

Lidl-Trek kon mannetje meer gebruiken

Hoewel het op een overwinning is uitgedraaid, was het dus zeker niet de ideale sprint uit het hoofd van Mads Pedersen. Dumoulin is dus echt van mening dat ze bij Lidl-Trek eigenlijk een mannetje tekort kwamen. "Daardoor wordt de snelheid niet zo hoog opgetrokken richting de laatste tweehonderd meter dan dat je idealiter wil als sprinter."

Mads Pedersen ouvre son compteur sur le Giro ! Le Danois remporte la première étape devant Wout van Aert ! 🚀



Suivez le Tour d'Italie en intégralité sur Eurosport et Max #LesRP pic.twitter.com/putWJytMbY — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2025

Als je zo sterk bent als Pedersen, maakt het blijkbaar allemaal niet uit. "Pedersen moest al voor het bord van de tweehonderd meter aangaan maar is overduidelijk de snelste. Omdat hij zo vroeg moest aangaan, komt Van Aert nog heel dichtbij." Met die laatste zin laat Dumoulin blijken dat Van Aert wel best met een stevige portie realisme naar die sprint kijkt.

Van Aert komt enkel dicht omdat Pedersen vroeg aanzet

Van Aert zou kunnen besluiten dat hij in later in de Giro misschien Pedersen wel eens kan verslaan, aangezien hij nog relatief dicht kwam. Volgens Dumoulin gebeurde dat dus enkel omdat Pedersen vroeg aanzette en is die laatste qua pure snelheid wel in het voordeel.