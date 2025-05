Zijn hart bloedt: Lefevere verbloemt de angst niet waar ook Evenepoel mee zal zitten en heeft wat te zeggen na vreselijke crash Landa

Het hart van Patrick Lefevere bloedt na het zien van de crash van Mikel Landa in de Giro. Logisch, want Lefevere is diegene die de klimmer naar de ploeg heeft gehaald.

De voormalige CEO van Soudal Quick-Step beschrijft zijn emoties over de val van de Spanjaard in zijn column in Het Nieuwsblad. Lefevere onderstreept dat hij op zo'n moment enkel denkt aan de impact voor de betrokken persoon, niet aan de sportieve gevolgen voor de ploeg. Lefevere weet wat een stabiele breuk van thoracale wervel elf betekent: vier weken platte rust.

Lefevere geeft aan dat Landa onder zijn 'pontificaat' bij de ploeg gekomen is. Een knipoog naar de aanstelling van paus Leo XIV in Vaticaanstad. Lefevere bekent dat Landa één van de renners is met wie hij echt een connectie had, wat in de laatste jaren van zijn carrière veeleer uitzondering dan regel was. Landa is blijkbaar helemaal geen introvert persoon.

Landa rechtstreeks betaald door Bakala

Volgens Lefevere praat Landa, wiens loon rechtstreeks door Zdenek Bakala betaald werd/wordt, met iedereen in de ploeg en heeft de klassementsman ook met iedereen een klik. Lefevere denkt dan ook dat er weinig renners zijn die niet iets van Landa geleerd hebben. Lefevere heeft ook gemerkt dat de renner in zijn thuisland ontzettend populair is.

Over Landa wordt al eens beweerd dat hij te lang heeft vastgezeten in een rol als knecht voor een andere klimmer. Dat vindt Lefevere flauwekul. De voormalige sterke man van Soudal Quick-Step meent dat Landa net uitblinkt in die rol, veel meer dan wanneer hij als enige kopman alle last op zijn schouders moet dragen. Dat is inderdaad een heel andere situatie.

Twijfelachtig of Landa Evenepoel kan bijstaan

Lefevere verbloemt het niet en zegt onomwonden dat het heel twijfelachtig is dat Landa de Tourploeg kan halen. Ook Remco Evenepoel zal het nauwlettend en met een bang hartje opvolgen. Dat zijn zorgen voor later, besluit Lefevere.