📷 Beloning na goed voorjaar? Thibau Nys pakt stevig uit met peperduur horloge

Thibau Nys kan nog even nagenieten van een mooi voorjaar. En dat doet hij onnder meer met een nieuw en mooi horloge om zijn pols.

Met winst in de GP Miguel Indurain, een twaalfde plaats in de Amstel Gold Race, een achtste plaats in de Waalse Pijl en een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik reed Thibau Nys een uitstekend klassiek voorjaar.

Binnenkort vertrekt Nys op hoogtestage naar de Sierra Nevada, waar hij zich zal voorbereiden op zijn eerste Tour. Zeker van zijn selectie voor de Tour is hij echter nog niet, maar Nys maakt wel 90% kans om erbij te zijn.

Duur horloge om de pols van Nys

Ondertussen geniet Nys na van zijn voorjaar, zo bleek deze week nog op zijn sociale media. Nys plaatste twee foto's van zichzelf in een opvallende trui, maar vooral rond zijn pols viel een opvallend horloge op.

Het gaat om een Rolex Day-Date, maar welke uitvoering is niet precies te achterhalen. Met modellen die variëren van een prijsklasse van 15.000 tot 90.000 euro is het echter geen goedkoop horloge.

Ploegmaat Jasper Stuyven, die ambassadeur is van het populaire Zwitserse horlogemerk Breitling, had als een van de enigen het horloge van Nys opgemerkt. Aan een kennersoog ontsnapt duidelijk niets.